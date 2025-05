La divertida reacción de un niño al ver sus regalos de cumpleaños: "¡Horrible!"

Este niño se ha colado en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s con su divertida reacción al ver los regalos que ha recibido por parte de su familia el día de su cumpleaños.

"Es horrible, ¡Horrible!", sentencia el pequeño, con un gesto de desesperación que hace estallar de la risa a su madre. "¿Pero qué es lo que no te gusta?", le contesta, mientras le enseña las camisetas. "Pero cuánta ropa va a ser, ¿5.000 de ropa?", exclama extrañado, al ver que no recibe otra cosa que no sea un polo.

"El niño no quería ropa, prefería tener algún juego", dice David Broc. Por su parte, Hans Arús asegura entender perfectamente al chico: "Cuando tienes esa edad no quieres ropa, quieres algún juego, alguna consola. Más tarde lo valoras, pero al principio no te gusta".