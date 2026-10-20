"Parece creada con IA": Cacho explica el fenómeno de la 'medusa espacial' provocada por los cohetes de Elon Musk

Este fenómeno se produce "por los gases de escape de un cohete que se expanden a gran altura en la atmósfera y que reflejan la luz del sol".

El pasado 13 de octubre se observó en el cielo de Florida un fenómeno llamado 'medusa espacial'. Las imágenes, grabadas durante el lanzamiento de uno de los cohetes de SpaceX, la compañía de Elon Musk, han dado la vuelta al mundo y han generado infinidad de dudas sobre su veracidad.

Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, ha explicado en Zapeando que "parece creada con IA" y que él mismo dudó sobre si era una imagen real o no, pero ha confirmado que sí lo es. Este fenómeno, según ha detallado, se produce "por los gases de escape de un cohete que se expanden a gran altura en la atmósfera y que reflejan la luz del sol".

"Se genera una gigantesca nube luminosa con una estructura central en forma de campana, y luego le salen unos filamentos colgantes que recuerdan a los tentáculos de una medusa".

No obstante, aclara que esa imagen solo se produce en lanzamientos de cohetes y bajo unas circunstancias muy específicas.

"El lanzamiento debe realizarse poco antes del amanecer o poco después del atardecer. Es decir, tiene que ser de noche, porque así los observadores en el suelo se encuentran en esa oscuridad. El cohete asciende a decenas de kilómetros de altura y allí, por la curvatura de la Tierra, sí que los gases reciben la luz del sol. A medida que el espacio sube, que el vehículo sube hacia el espacio, la presión de la atmósfera disminuye y por eso los gases expulsados por el motor se expanden adoptando ese tamaño tan grande", concluye Cacho.

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