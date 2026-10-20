El veterinario Víctor Algra analiza la dieta BARF para las mascotas: "Sus beneficios no están bien respaldados por la ciencia. Sus riesgos, sí"

Víctor Algra habla de la dieta BARF, basada en alimentos crudos, que triunfa en internet. El veterinario advierte de que representa riesgos para nuestras mascotas como parásitos o "bacterias resistentes a antibióticos".

Víctor Algra desmonta algunos mitos de internet sobre las mascotas y hoy analiza en Zapeando la dieta BARF (Biologically Appropiate Raw Food), que en las redes se defiende como la más natural y recomendable para nuestros peludos.

El veterinario explica que los supuestos beneficios de esta dieta basada en darles los alimentos crudos similar a como lo comerían si vivieran en la naturaleza "a día de hoy no están bien respaldados por la ciencia. Sus riesgos, en cambio, sí lo están".

En este sentido, apunta que aunque hay estudios que dicen que determinadas dietas BARF son muy palatables y digestivas o presentan indicios de mejora en la piel del animal, esto no puede atribuirse únicamente a la dieta cruda, sino también a la composición nutricional y los ingredientes utilizados.

Respecto a los riesgos, indica que "sí están muy documentados" y entre ellos podemos encontrar parásitos, contaminación bacteriana o "la asociación que se ha visto entre la alimentación cruda y la presencia en heces de bacterias resistentes a antibióticos". De este modo, advierte también que "alimentar con huesos es también muy arriesgado".

Esto, explica el veterinario, no significa que haya que alimentar a nuestras mascotas a base de pienso, ya que para él "una dieta casera, cocinada, puede ser una estupenda opción siempre que esté bien balanceada".

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