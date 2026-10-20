Elecciones EEUU
La memorable entrevista a una candidata demócrata después de beberse tres cervezas: "Nosotros también tenemos armas"
Jamie West, candidata demócrata en el estado de Indiana, protagonizaba una entrevista donde entre balbuceos y movimientos extraños. Tras convertirse en viral, reconocía a Piers Morgan que se había bebido tres cervezas.
La candidata demócrata para el estado de Indiana, Jamie West, se ha convertido en viral después de protagonizar una entrevista inolvidable, aunque según Isabel Forner "ella no debe acordarse de nada, porque tiene pinta de que iba como las Grecas".
Durante la entrevista, West balbuceaba, abría los ojos de par en par y proponía cosas como "despedir a los republicanos" y mandaba un mensaje a los votantes: "Nosotros también tenemos armas".
"Le faltó decir 'hablemos del minerialismo ya'", reacciona Dani Mateo, que considera que para hablar en ese tipo de situaciones "siempre hay que hacerlo con alguien más borracho que tú, nunca al revés".
Tras esta intervención memorable, Piers Morgan entrevistó a la candidata para saber si bebió ese día o no. La respuesta de West cambió varias veces, hasta que confesó que se había bebido tres cervezas: "Se ha triplicado en los últimos 30 segundos", comentaba el presentador.
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