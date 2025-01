Paco Jiménez comparte cinco consejos para evitar timos y engaños al comprar en rebajas

Quedan pocos días para que comiencen las rebajas de invierno. Por ello, el periodista Paco Jiménez visita Zapeando para compartir varios consejos y, de esta manera, evitar caer en timos y engaños durante estos días de compras. El primer tip es revisar bien la etiqueta del producto. "Tiene que venir el precio actual pero, también, el precio antiguo o bien el porcentaje de descuento que se está aplicando".

El segundo consejo es que "los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante, al menos, un mes". El periodista indica que no se deben vender todos aquellos productos que no se les ha dado salida. En tercer lugar, Jiménez explica que "la calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse de los que no están rebajados".

"El cuarto tip es, por supuesto, conservar siempre el ticket", indica Paco, dado que es indispensable para cualquier reclamación o devolución. El periodista aconseja que si el ticket es de papel término hacer una fotografía porque se termina borrando. El último consejo es preguntar por la garantía de devolución debido a que en tiendas físicas no es obligatorio devolver el dinero. "Pueden darte un vale pero deben avisarte", indica.