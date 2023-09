Ismael Serrano visita Zapeando para presentar su nuevo disco 'La canción de nuestra vida', pero Dani Mateo le prepara una entrevista 'trampa' para ayudarle a cambiar su imagen de "tío bajonero y triste". "Te voy a hacer la entrevista más divertida de tu vida", le espeta, y le reta a realizar varios 'challenges' para poder contestar a preguntas sobre su nuevo álbum.

El primero consiste en globos de helio, pero el cantante muestra sus dudas: "¿Uno no se asfixia con esto, no?". El segundo es el famoso 'tortilla challenge', en el que hay que llenarse la boca de agua y aguantarla mientras recibes un tortazo con una tortilla mexicana. "De la tuya, me ha pitado el oído", le reclama el catalán, a lo que el artista responde que él le ha dado también con fuerza. "He ido a noquear", reconoce Mateo.

El último es el reto del picante, en el que Serrano ha de comerse una alita de pollo bañada en esta salsa. "No es para tanto, Ismael", ironiza el presentador al probarla, pero la reacción del cantautor sorprende a todos los zapeadores mientras se chupa los dedos: "¿Esto es todo lo que tienes?". Al terminar, Dani Mateo le pregunta si se ha divertido y este asegura: "Nunca me han 'fostiado' en una entrevista".