Dani Mateo analiza los métodos del emprendedor Fernando Hernández: "Él necesita 'feedback' y yo dos tilas"

El colaborador presenta el perfil de un empresario que comparte en las redes alguna de las claves de su éxito. Además, la sección cuenta con un invitado muy especial: el 'criptobro' 'Show me the Dani'.

'Aprendiendo de los mejores' tiene como protagonista a Fernando Hernández. "Es el emprendedor español del año, en redes", afirma Dani Mateo. El colaborador indica que es CEO de, al menos, dos empresas. "En lo que tú tardas en cortarte las uñas, él ya ha montado tres startups", comenta Mateo.

"Va más rápido que Fernando Alonso, por eso lo peta con su empresa aceleradora llamada Gas", añade Dani. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Hernández afirma que él va a ir "a éxito". "Si tu haces pasta, si consigues levantar un negocio, yo entraré en tu empresa con un porcentaje pequeño", añade.

"Fernando, tío, relax...", afirma Dani, tras las imágenes, "puede que tu empresa acelere a otras, pero tú nos has acelerado a todos un poquito". "Voy a montar una empresa frenadora solo con Fernando de cliente", añade Mateo. El colaborado cuenta que si a alguien le "mola" el "rollo" de Fernando, "solo hace falta que os reunáis con él porque necesita que le deis 'feedback'".

"De verlo ya me he cansado", expone Dani, "él necesita 'feedback' y yo dos tilas". Y es que Fernando le pone mucha pasión a su trabajo y, por ello, es muy eficiente. "Cuando te manda una nota de voz lo hace directamente a por dos de velocidad", indica el colaborador.

Fernando, además, también cuida el ambiente en su oficina. "Pone música para que sus empleados trabajen más relajados", explica Dani. El colaborador muestra unas imágenes en las que se puede ver como atienden una llamada con música a un volumen alto. "Es la música ideal para atender una llamada", ironiza Mateo, "en este curro los incentivos no son los tickets restaurante, son los 2X1 en copas".

Mateo expone que Hernández le recuerda a alguien: 'Show me the Dani'. El colaborador se transforma en el 'criptobro'. "Este tío controla porque, como yo, habla el idioma del dinero", afirma, y le propone crear un podcast juntos. "Yo puedo ayudarte y tú puedes ayudarme, en plan 'win-win'", cuenta. "Para los liberales lo importante es tenerlo, no hace falta ni que sea interesante", concluye.