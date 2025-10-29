El tanguillo gaditano de Leo Power que carga contra Halloween: "Qué de sangre, qué mareo, qué fatiga, qué de arañas"

Zapeando analiza la canción de la gaditana Leo Power con la que critica que cada vez más se celebre Halloween y que las redes sociales se llenen de "caras llenas de rajas" con motivo de la festividad.

Quedan solo dos días para Halloween, pero parece que no todo el mundo siente la misma emoción por la llegada de esta festividad.

De hecho, hay quien hasta la critica en formato musical. Es el caso de la cantante gaditana Leo Power, que le dedica un divertido tanguillo en el que asegura que allí "en vez de Halloween, celebramos el día de Todos los Santos".

Leo Power también habla en su canción sobre las "caras llenas de rajas" que se encuentra en las redes sociales: "Qué de sangre, qué mareo, qué fatiga, qué de arañas, cierro el Facebook y el Instagram y me dedico a comer castañas".

"Un poco de razón tiene", comenta Maya Pixelskaya, que asegura que no podría ser de otro modo siendo de Cádiz: "Si Michael Jackson hubiera nacido allí no habría hecho 'Thriller', habría hecho la chirigota del zombi".

