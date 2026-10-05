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Naomi vs. gérmenes

Naomi Campbell lo vuelve a hacer y se pone a desinfectar una bici eléctrica en París: "Llega a frotar un poco más y le puede pedir tres deseos"

Naomi Campbell subió un divertido vídeo a sus redes sociales en el que aparece con guantes y desinfectante limpiando una bici eléctrica de alquiler en París. Después, mostró sus 'habilidades' con los pedales.

Naomi Campbell subió un divertido vídeo a sus redes sociales en el que aparece con guantes y desinfectante limpiando una bici eléctrica de alquiler en París. Después, mostró sus 'habilidades' con los pedales.

Naomi Campbell se ha vuelto a enfrentar a su mayor enemigo: los gérmenes. La 'top model' subía un vídeo a sus redes en el que aparece desinfectando una bicicleta eléctrica de alquiler por las calles de París.

En él se la puede ver con guantes y desinfectante en mano explicando que se encuentra "en medio de dos manifestaciones" y que no tiene otra opción que coger una bici, aunque, admite: "Me es imposible coger una bici sin mis guantes".

"Llega a frotar un poco más y le quita la grasa a la cadena de la bici y puede pedir tres deseos", ironiza María Gómez.

Naomi también se grababa mostrando sus dudosas dotes como ciclista, mientras se peleaba con el pedal. "Está para el Tour de Francia, pero para verlo en el sofá", señala Nacho García.

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