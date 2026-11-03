"Para echarnos unas risas, no"
Víctor Algra, en contra de disfrazar a las mascotas en Halloween: "Normalizar que lleven algo que les incomoda porque nos parece gracioso, no lo veo"
"Un disfraz puede limitar sus movimientos, provocar estrés e incluso generar situaciones de riesgo", explica el veterinario Víctor Algra, que no ve para nada la moda de disfrazar a las mascotas en Halloween.
Este Halloween las redes se han inundado un año más de mascotas a las que sus dueños han disfrazado para la ocasión, en muchos casos tirando de mucha imaginación.
Pero ¿qué opinan de esto los veterinarios? Víctor Algra considera que en estos casos "los perros no entienden absolutamente nada" y "no necesitan disfrazarse para que nosotros disfrutemos de Halloween".
"Un disfraz puede limitar sus movimientos, provocar estrés e incluso generar situaciones de riesgo", explica el veterinario, que afirma rotundo: "Normalizar que un animal tenga que llevar algo que le incomoda simplemente porque nos parece gracioso, no lo veo".
Víctor está a favor de la ropa para nuestras mascotas en situaciones médicas o para protegerlos del frío, "pero para echarnos unas risas no".
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