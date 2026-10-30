VIDEO | La guía básica de Marina Comes para viajar a Japón y no perderte nada

Marina Comes, creadora de contenidos en viajes, habla sobre este destino de moda: Japón. Conoce los lugares más imprescindibles de visitar.

Si vas a visitar por primera vez Japón, quédate con esta guía básica de Marina Comes, los lugares más emblemáticas. Para empezar, su capital, Tokio.

Tokio "esa ciudad llena de sushi, que deja a todos con la boca abierta"

Marina comienza por la ciudad de Tokio, con 40 millones de habitantes. Con tantos habitantes "si son pequeñitos, caben", según Dani Mateo.

Una ciudad que cuenta con muchos distritos, cada uno con su personalidad. No te puedes perder, entre otros, los barrios de Shibuya, con su famoso semáforo; y por su puesto, la famosa escultura del perro Hachiko.

El "Vallecas de Tokio", aunque no son muy parecidos, pero Marina Comes recomienda a Quique Peinado el distrito Harajuku, es el distrito de la moda excéntrica, "donde todas las tribus urbanas tienen su lugar".

Y, Akihabara, "el barrio para los 'frikis' del manga y el anime, el barrio donde hacer las compras electrónicas", cuenta Marina.

Monte Fuji

A 2 h de Tokio, encontramos este espectacular volcán que "aparte de ser un volcán es un símbolo espiritual del país". La experta en viajes de Zapenado nos recomienda visitarlo en invierno y a primera hora de la mañana para evitarnos las nubes que lo suelen tapar.

Además, "imprescindible visitar la Región de los Cinco Lagos del Fuji, es la zona donde encontraremos las típicas posadas japonesas para empaparte de la experiencia", cuenta Marina Comes en el programa de hoy.

Por último, en esta guía básica, la creadora de contenido de viajes recomienda una zona paradisíaca, el Archipiélago de Okinawa, con playas blancas y gran calidad de vida, tanto que pertenece a una de las cinco 'Blue Zones', zonas con más población centenaria.

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