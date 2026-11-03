"Está claro que la investigación hace aguas": Nacho García, al estilo Matías Prats sobre el video del ciberataque a los congeladores

Al estilo de Matías Prats, Nacho García cuenta el nuevo ciberataque a los congeladores de supermercados de Europa.

Los hackers le han declarado la guerra a los supermercados. Esta mañana amanecían varios supermercados de Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, entre otros, con los congeladores a 50º, rompiendo así la cadena del frío.

Matías Prats, representado por Nacho García, asegura que "los supermercados han sufrido pérdidas millonarias por los congeladores, pero...¡eso a los 'hackers' se la trae al fresco!".

Estos piratas informáticos tienen en vilo a toda Europa, con el miedo de que se vuelva a repetir, ya que por el momento la Policía no ha atrapado a los causantes de tal deshielo.

Lo que, en palabras de 'Nacho Prats': "Se podría decir que nos han hecho un 'hacker mate'".

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