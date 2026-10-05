Nacho García analiza los looks más extravagantes de la moda: del pelo de Jaden Smith al modelo jersey con calzoncillos de Tom Ford

Peinado de 'Ratatouille' de Jaden Smith, look a lo 'Martirio' de Heidi Klum y la colección de entretiempo de Tom Ford donde "al norte de la huevada hace frío, al sur calor". Nacho García lo analiza todo en Zapeando.

Estamos en época de desfiles de moda y Nacho García vuelve a su pantalla para analizar algunos de los 'looks' más arriesgados que se han visto en los últimos días.

El 'experto en mamarrachismos' de Zapeando empieza por uno de sus favoritos: el hijo de Will Smith, Jaden Smith. "Si el prota de Ratatouille hubiera llevado este peinado, la rata habría ido mejor que en brazos", comenta el zapeador, que sobre el segundo 'look' de Jaden opina que directamente "parece un plato de espaguetis que se ha quemado" o una "solución habitacional" para una urraca.

Por otro lado tenemos a Heidi Klum, que "lleva una Torre Eiffel en la cabeza para hacerse una foto con la Torre Eiffel": "Gracias Heidi, coherencia", comenta Nacho, para el que la modelo "está a unas gafas de sol de ser Martirio".

Para terminar, tenemos el desfile de Tom Ford, donde uno de sus modelos propone un jersey acompañado de unos calzoncillos rosas, ideal para el entretiempo: "Al norte de la huevada frío, al sur calor", comenta Nacho, que asegura que ya usó el mismo 'outfit' durante la pandemia para hacer videollamadas.

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