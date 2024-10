La creadora de contenido española Nuria Calvo lleva varios días informado sobre cómo se están preparando para la llegada del huracán Milton. Ella y su familia viven en Florida, el estado por el que va a pasar este fuerte fenómeno atmosférico.

La llegada de Milton, además, se produce tan solo 15 días después del paso del huracán Helene. Nuria explica que a su zona llegó como tormenta tropical y, por ejemplo, se suspendieron las clases en los colegios e institutos. "No hubo viento pero sí muchas inundaciones", explica Calvo.

Nuria cuenta que ellos han preparado un kit con básicos ante la llegada del huracán. Como explica, es imprescindible tener mucha agua debido a que esta suele contaminarse entonces hace falta no solo para beber sino también para poder asearse, guardan su documentación en bolsas zip para que no se moje y la puedas llevar contigo, también tienen linternas, baterías portátiles, radios, comida no perecedera, juegos y cosas para pintar para sus hijos o velas. "Nos hemos preparado muy bien", concluye.