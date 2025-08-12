Ahora

Una felicitación muy familiar

Complicidad, amor y sentido del humor: la divertida felicitación de Elsa Pataky a Chris Hemsworth por su 42 cumpleaños

Elsa Pataky felicita a su marido Chris Hemsworth compartiendo a través de instagram un emotivo recopilatorio de fotos exponiendo algunos de los momentos más graciosos y entrañables junto al actor.

El íntimo y gracioso recopilatorio de fotos de Elsa Patakya Chris Hemsworth por su 42 cumpleañosEl íntimo y gracioso recopilatorio de fotos de Elsa Patakya Chris Hemsworth por su 42 cumpleañosInstagram Elsa Pataky

"Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores", le ha comentado con cariño Elsa Pataky a su marido Chris Hemsworth, en una publicación que ha compartido a través de instagram para felicitar al actor por su 42 cumpleaños. Un mensaje que ha acompañado con un carrusel de fotos que muestran algunas de las facetas más entrañables y divertidas del actor australiano.

Desde tiernos momentos familiares jugando con sus hijas hasta escenas graciosas en las que vemos a Chris en su versión más bromista y dejando ver ese lado desenfadado y cariñoso que tanto lo caracteriza fuera de los focos.

Una felicitación que, además de celebrar una nueva vuelta al sol, deja ver la complicidad, el amor y el sentido del humor que comparten como pareja y como familia.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios, en directo | El fuego en Tres Cantos (Madrid), perimetrado; las llamas siguen en Las Médulas, Galicia y Cádiz
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE exige un alto el fuego en Ucrania antes de las negociaciones entre Trump y Putin en Alaska
  3. Hombres armados asaltan el domicilio del socio que financió a Alvise y se llevan el móvil con el que hablaban
  4. Trump vuelve a usar a la Guardia Nacional: ahora para luchar contra la delincuencia en Washington
  5. Irse de casa, una misión imposible para los jóvenes: solo el 15% logra emanciparse
  6. Vito Quiles, pillado cuando intentaba viajar en tren desde Alicante a Madrid con un billete hasta Albacete