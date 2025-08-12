La divertida 'pullita' de Alfonso Arús a Patricia Benítez al recordar el "chasco" que se llevó con su ex

El viral del joven que acude a un tasador para verificar si la pulsera que ha heredado de su abuela Conchi es de oro o no le ha resultado muy familiar a la colaboradora Patricia Benítez. Descubre aquí la razón.

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús mostró el viral del joven que se desplazó hasta una joyería para comprobar si la pulsera que heredó de su abuela Conchi era de oro puro o no. Un veredicto que retransmitió a través de redes sociales.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el tiktoker llega con entusiasmo a la tienda, pero el tasador, tiene sus dudas desde el momento en que la sostiene en sus manos. "¿Es oro?", pregunta, y el joven responde con total seguridad que "sí, que su abuela amaba el oro". El experto señala que las piezas de oro suelen tener un mayor peso y nota la ausencia de contraste, lo que levanta aún más sospechas. Tras una rápida verificación, el veredicto es claro: "Lo siento, pero no es oro".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores se divierten con la historia y recuerdan un caso similar vivido por Patricia Benítez con unos pendientes que le regaló su ex. Puedes recordar el momento aquí.

