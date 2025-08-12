Ahora

Aruser@s Fresh

La divertida 'pullita' de Alfonso Arús a Patricia Benítez al recordar el "chasco" que se llevó con su ex

El viral del joven que acude a un tasador para verificar si la pulsera que ha heredado de su abuela Conchi es de oro o no le ha resultado muy familiar a la colaboradora Patricia Benítez. Descubre aquí la razón.

La divertida 'pullita' de Alfonso Arús a Patricia Benítez al recordar el "chasco" que se llevó con su ex

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús mostró el viral del joven que se desplazó hasta una joyería para comprobar si la pulsera que heredó de su abuela Conchi era de oro puro o no. Un veredicto que retransmitió a través de redes sociales.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el tiktoker llega con entusiasmo a la tienda, pero el tasador, tiene sus dudas desde el momento en que la sostiene en sus manos. "¿Es oro?", pregunta, y el joven responde con total seguridad que "sí, que su abuela amaba el oro". El experto señala que las piezas de oro suelen tener un mayor peso y nota la ausencia de contraste, lo que levanta aún más sospechas. Tras una rápida verificación, el veredicto es claro: "Lo siento, pero no es oro".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores se divierten con la historia y recuerdan un caso similar vivido por Patricia Benítez con unos pendientes que le regaló su ex. Puedes recordar el momento aquí.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Nuevo incendio en Cádiz: el fuego en Tarifa obliga a evacuar a más de 2.000 personas de playas, hoteles y urbanizaciones
  2. Trump dice que sabrá si puede haber un acuerdo de paz para Ucrania en los primeros minutos de reunión con Putin: "Puede que me vaya y diga 'Buena suerte'"
  3. Hombres armados asaltan el domicilio del socio que financió a Alvise y se llevan el móvil con el que hablaban
  4. Trump vuelve a usar a la Guardia Nacional: ahora para luchar contra la delincuencia en Washington
  5. El BBVA sigue adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell
  6. Vito Quiles, pillado cuando intentaba viajar en tren desde Alicante a Madrid con un billete hasta Albacete