Miki Nadal conversa con él mismo de niño gracias a la inteligencia artificial: "¿Cuánto dinero tenemos en el banco?"

La inteligencia artificial brinda la oportunidad a Miki Nadal, Dani Mateo, María Gómez e Isabel Forner de poder hablar con ellos mismos cuando eran niños. ¿Qué les preguntarán? La respuesta en este vídeo.

Ayer en 'El Hormiguero' hicieron un impresionante experimento en el que varias personas, a través de la inteligencia artificial, conseguían hablar con sus yoes del pasado.

Zapeando ha querido replicar esta emotiva iniciativa y les ha ofrecido a los zapeadores la posibilidad de responder una pregunta de ellos mismos, pero cuando eran niños.

El primero es Miki Nadal, al que 'Miguelín' le pregunta desde el pasado "¿cuánto dinero tenemos en el banco?". "No te lo puedo decir, pero no vas a pasar agobios", le responde su yo del presente.

En el caso de María Gómez, la niña que un día fue quiere saber si "vamos a petarlo cantando y bailando en UPA Dance".

El joven Dani Mateo, por su parte, le pregunta si "vamos a acabar jugando en el Barça". Lo hace, además, con un ligero tono pelirrojo que, según María, podría ser "el origen del trauma".

"¿Vamos a terminar casadas con Dios o con un churri guaperas?", cuestiona la Isabel Forner de hace unos años, a lo que la zapeadora le responde que "no, pero te lo vas a pasar muy bien".

Después de todo esto, la IA va un paso más allá y consigue que dos zapeadores, en su versión de niños, se den un abrazo.