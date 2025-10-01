Juan Sanguino da detalles sobre el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: "Ya había pistas de que la cosa no iba bien"

Juan Sanguino analiza el divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban, según la demanda por "diferencias irreconciliables": "Puede significar cualquier cosa, desde que haya otra persona hasta que no soporte que tenga el pelo más sedoso".

Hoy Juan Sanguino analiza en Zapeando el sorprendente divorcio de Nicole Kidman y el músico Keith Urban después de 19 años de matrimonio.

Sanguino explica en el vídeo sobre estas líneas que en la demanda de divorcio Kidman habla de "diferencias irreconciliables", lo que según él "puede significar cualquier cosa, desde que haya otra persona hasta que no pueda soportar que su marido tenga el pelo más sedoso".

Sin embargo, el experto de la prensa rosa señala que "ya había pistas de que la cosa no iba bien", pues no se les veía juntos desde junio, a lo que se suma la diferente forma en la que ella y él se felicitaron por su aniversario en redes sociales.

Además, en agosto Nicole publicó un álbum de recuerdos del verano, y en sus 17 fotografías no aparecía el músico. Mientras tanto, en julio Keith ya se había mudado a otra casa en Nashville.

Según los rumores, a Keith Urban no le gustaban las escenas de sexo que rodaba Nicole Kidman, algo que quedó patente durante una de sus entrevistas, donde colgó el teléfono en cuanto le preguntaron por ello.

Además, también se dice que Urban ya tendría otra relación y que desde el entorno de Nicole Kidman ya se están moviendo hilos para que "quede como la buena", asegurando que se siente traicionada y que ha intentado por todos los medios salvar el matrimonio.

Sin embargo, la teoría de Sanguino es que este comunicado sorpresa tendría que ver con que "debe haber fotos de él con la nueva y han tenido que acelerarlo para que no parezca que estaba con la otra mientras estaba casado".