Paco Jiménez desvela la técnica que triunfa entre los ladrones para robar coches

El periodista expone que, con esta técnica, los cacos atacan "las vulnerabilidades de los sistemas electrónicos". Jiménez, además, comparte una posible solución para evitar que los ladrones consigan su objetivo.

Los ladrones cada vez cuentan con técnicas más sofisticadas para poder abrir los coches y, de esta manera, poder robarlos. El periodista Paco Jiménez visita Zapeando para desvelar la técnica que más triunfa entre los cacos.

Jiménez indica que ambas atacan "las vulnerabilidades de los sistemas electrónicos de los coches". La primera, como expone, se conoce como 'el ataque del relé'. El periodista cuenta que muchos vehículos modernos tienen llaves inteligentes que permiten abrir o encender el vehículo con solo llevarlas encima y tocar la manilla o apretar un botón dentro del coche.

"Los ladrones utilizan dispositivos para interceptar la señal emitida por este tipo de llaves, la hackean y, así, engañan al vehículo para que se desbloquee y permita el arranque", detalla Jiménez. El periodista advierte que es un sistema "muy rápido", no hace saltar las alarmas y, además, evita daños visibles. Este sistema, además, "funciona incluso si las llaves se encuentran dentro del domicilio el propietario del vehículo si el coche está cerca", añade.

Una posible solución para evitar que nos roben el coche usando esta técnica es "cubrir las llaves de coche con papel de aluminio". Esto permite bloquear las ondas electromagnéticas que emiten las llaves e impiden que los ladrones accedan a ellas. Jiménez indica que ya existen fundas para las llaves que consiguen este mismo efecto.

A pesar de conocer muy bien cómo actúan los ladrones, Jiménez cuenta que él tampoco se libra de ser víctima de los mismos. El periodista comparte con los zapeadores un vídeo en el que se puede ver cómo le roban el coche.

El periodista cuenta que él no grabó el momento, sino que fueron otras personas que escucharon la alarma del vehículo y comenzaron a grabar el hecho. "Rompieron el bombín de la puerta, instalaron un sistema de detección de averías y se llevaron la centralita", explica Jiménez. Paco escucha que su coche terminó apareciendo un mes después "sin centralita y magullado". "Posiblemente lo habían usado para cometer otro delito", añade.

