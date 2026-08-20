Miki Nadal alucina con la iniciativa de Nueva York para los padres: "Es bonito saber que si tienes hijos los puedes dejar en el Ayuntamiento"

Miki Nadal y el resto de zapeadores opinan sobre la curiosa iniciativa del alcalde de Nueva York: ofrecer a los padres dejar a sus hijos a cargo del Ayuntamiento durante unas horas para tener tiempo libre.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto en marcha un programa que permite a los padres dejar por la noche a su hijos a cargo del Ayuntamiento y, de esta forma, tener tiempo libre para ellos.

Preguntados por qué harán sus padres con ese tiempo libre, los niños imaginan que podrán "limpiar la casa", "trabajar" o "dormir". "Niños, cuando escuchéis a vuestros padres hacer ruidos por la noche en la habitación es que están moviendo los muebles para redecorarla", ironiza Irene Junquera.

Miki Nadal, al que la iniciativa le provoca la risa, pregunta a Isabel Forner, Virginia Riezu, Irene Junquera y Maya Pixelskaya, "como hijas que sois", qué piensan de esta idea.

"A mi me molaría tener un sitio donde dejar a mis padres un rato colgados", comenta Irene, mientras que Isabel asegura que no le parece bien que la gente deje a sus niños en el Ayuntamiento, cuando se pueden quedar con los abuelos. "Es bonito saber que si tienes hijos los puedes dejar en el Ayuntamiento", apunta Miki.

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