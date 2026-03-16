El mensaje de Nacho García a Pedro Pascal tras su look en los Oscar: "Sal del cuerpo de mi tía Angustias y vuelve a dejarte el bigote"

Nacho García analiza en este vídeo los looks más impactantes de la alfombra roja de los Oscar, con especial atención al de Pedro Pascal sin bigote o al "efecto bro" del gran perdedor de la noche: Timothée Chalamet.

Los Oscar son cine y buenas películas, pero también looks de todo tipo en la alfombra roja, desde propuestas de lo más elegante como las de Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio o Jacob Elordi, a otras que se salen de lo común como Gwyneth Paltrow.

Nacho García, todo un experto en extravagancias en las alfombras rojas, analiza en este caso los looks más impactantes de los Premios Oscars.

Nacho empieza por Pedro Pascal y el 'floripondio' blanco que llevaba en la camisa blanca: "Destaca lo mismo que cuando piensas que pintas tu pared de blanco y lo que pintas es una polilla". Sin embargo, considera que lo peor de todo es que el actor de 'The Last of Us' se había hecho "un José María Aznar" y se había quitado el bigote.

Por ello, el zapeador le manda un mensaje y le pide "por favor" que salga "del cuerpo" de su tía Angustias y se vuelva a dejar "el bigote otra vez".

Otro de los personajes de la gala fue el 'perdedor' Timothée Chalamet, que llevaba un "look efecto bro" con un traje completamente blanco y gafas de sol con el que, según Nacho, "tiene pinta de que ha dejado el vaper y la bebida energética para hacerse la foto".

Demi Moore, por su parte, lucía un vestido con plumas con el que "era imposible darle dos besos sin que te hiciera cosquillas". La directora de 'Hamnet', Chloe Zhao, llevaba por su parte un vestido negro con velo con el que parecía "la niña de la curva cuando el coche no para".

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