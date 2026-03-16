De Demi Moore a Jessie Buckley o Nicole Kidman: los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar

Tatiana Arús repasa las mejor vestidas de la alfombra roja de los Premios Oscar, como el vestido "dramático" de Demi Moore o el binomio a lo Grace Kelly de Jessie Buckley, ganadora a Mejor Actriz.

La película española 'Sirat'consiguió dos nominaciones de las cinco a las que aspiraba en los Premios Oscar. Sin embargo, se ha ido con las manos vacías. Por otro lado, 'Sinners' ('Los pecadores'), la película del director Ryan Coogler, llegó a la noche del domingo como la gran nominada, acumulando 16 candidaturas a sus espaldas, pero acabó llevándose cuatro estatuillas.

Entre estas estatuillas se encuentra la de Michael B. Jordan, que ha ganado el Oscar a Mejor Actor Protagonista, mientras que Jessie Buckley por 'Hamnet', ha ganado el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Además, la actriz se ha convertido en una de las mejor vestidas de la noche con un espectacular vestido bicolor en rojo y rosa. "No todo al mundo le suele gustar el rosa con el rojo, pero los entendidos dicen que er aun diseño excepcional y que rendía homenaje a Grace Kelly", explica Tatiana Arús.

Por la alfombra roja también han pasado otros looks de ensueño como el de Nicole Kidman o Kate Hudson, que han apostado por los brillos, mientras que Demi Moore ha sorprendido con uno de los vestidos más originales de la gala, firmado por Gucci. "Apuesta por un corpiño con plumas", explica Tatiana Arús, que destaca que "es un diseño algo dramático en color verde y negro". La actriz Teyana Taylor también ha apostado por las plumas: "Es un diseño de Chanel, un binomio entre el blanco y el negro y con transparencias".

Por su parte, Anne Hathaway ha lucido un vestido de Valentino negro con flores, una idea que por la que también ha apostado Rose Byrne mientras que Gwyneth Paltrow ha llevado un discreto vestido blanco. El blanco también lo ha elegido Elle Fanning: "Es un diseño muy elegante con el que ha buscado inspirarse en las enredaderas que tenía en su casa en su infancia".

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