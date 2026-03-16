VÍDEO | Alberto Rey sentencia a Timothée Chalamet: "Tiene la peor cara de perdedor de Oscar de la historia"

Alberto Rey analiza los momentazos que dejó la gala de los Oscar, entre ellos el premio a Mejor actor que ganó Michael B. Jordan. A pesar de todo, el crítico de cine afirma que a Chalamet "nos lo vamos a comer los años pares y algunos impares".

Alberto Rey analiza la resaca de la ceremonia de los Oscar en la que una de las mayores sorpresas (relativamente) de los grandes premios fue la estatuilla de Mejor actor para Michael B. Jordan por 'Los pecadores' en detrimento de Timothée Chalamet.

La polémica frase del protagonista de 'Marty Supreme' en la que menospreciaba la ópera y el ballet no pasó por alto para Conan O'Brien, presentador de la gala, que le comentaba que "solo están enfadados porque te olvidaste del jazz".

Sin embargo, el momento más incómodo para Chalamet fue cuando pronunciaron el nombre de Michael B. Jordan tras la frase 'and the Oscar goes to'.

A pesar de que 'palmó' su porra del pasado viernes, Alberto asegura que no le sorprendió el desenlace, porque "las estadísticas estaban a favor de Chalamet", pero "Michael B. Jordan tiene narrativa de superestrella" y, en su opinión, corrige el 'no Oscar' póstumo de Chadwick Boseman por 'Black Panther'.

Alberto señala que Chalamet "ha sido noticia tanto por ganarlo, como por perderlo" y afirma que el actor "tiene la peor cara de perdedor de Oscar de la historia". Sin embargo, considera que su presencia en los premios de la Academia no ha terminado: "Nos lo vamos a comer los años pares y algunos impares".

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