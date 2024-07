Una innovadora inteligencia artificial ha logrado dar vida a algunos de los cuadros clásicos más famosos de la historia del arte, generando un debate en el plató de Zapeando. El video que muestra estas sorprendentes animaciones ha despertado opiniones encontradas entre los presentadores del programa.

Dani Mateo expresó sus sentimientos encontrados tras ver las imágenes: "A mí me gusta y a la vez confusión. Un poco de miedo me está dando". Por otro lado, Miki Nadal no pudo ocultar su entusiasmo: "Espectacular", exclamó al ver las animaciones.

Sin embargo, lanzó un reto a la inteligencia artificial, señalando que aún no se atreve con un cuadro de Picasso, conocido por su estilo cubista y abstracto, que podría representar un desafío aún mayor para esta tecnología.

Descubre el resto de los cuadros en el video principal de esta noticia y forma tu propia opinión sobre esta fascinante intersección entre tecnología y arte.