El pasado ochentero de Ana Morgade y Anna Simon, la 'Cindy Lauper' española

Zapeando pidió a los espectadores que enviaran vía Twitter imágenes de su pasado ochentero. Chenoa ha estado investigando y los seguidores del programa no son los únicos. Ana Morgade también ha lucido la moda de los 80 y Chenoa ha mostrado la imagen.

"Para llevar ese maquillaje tengo que comprar la sombra de ojos a granel", afirma Chenoa. Ana Morgade explica el origen de la fotografía y reconoce que para su look se cayó "encima de una caja de plastidecor", bromea la zapeadora.

Pero no era la única bomba que tenía Chenoa, Anna Simon también tiene un pasado ochentero. "¡Qué mona, qué tersa me veo! Es de 2009. Después de ese programa tenía la boda de una amiga y no tuve tiempo de lavarme el pelo. Fui con ese peinado", confiesa Anna Simon.

El baile de lunes de Anna Simon y Chenoa en Zapeando: "¡Mira que flow tengo!"

Miki Nadal convierte el himno del Partido Popular en una saeta