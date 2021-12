El programa de Ramón García en Castilla-La Mancha Televisión tiene una sección dedicada a emparejar a personas mayores que están solteras. Sin embargo, nunca había ocurrido algo similar a lo que le pasó al presentador hace poco. Y es que el plató vivió una surrealista llamada de un anciano buscando pareja: "Estuve el otro día en el banco y tengo 144.000 euros".

Después de ver el vídeo, Dani Mateo realiza un chiste que deja atónito a Cristina Pardo e Iñaki López, que lo escuchan fuera de cámaras. "Siempre que hago un chiste malo me encanta conectar con la pareja favorita de las tardes de laSexta, Iñaki López y Cristina Pardo", confiesa Dani Mateo, que conecta en directo con los presentadores de Más Vale Tarde. "Ha sido horroroso", desvela sin tapujos Pardo mientras que Iñaki López, incluso, necesita sentarse: "Me voy a sentar un poco porque me va a hacer falta tomar aire". Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo de arriba.