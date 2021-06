Valeria Ros ha querido dar un consejo muy importante a los zapedadores: "Cuando salgáis de casa mirad al cielo, y no para ver si va a llover, sino para aseguraros de que no os llueven cosas raras". Y esto lo dice después de ver el vídeo de una señora que, al salir por la puerta de su casa, se salvó por los pelos de no ser aplastada por un sofá.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas se ve como el sofá cae a gran velocidad y pasa rozando a la mujer, que, asustada, mira corriendo hacia arriba. Resulta que el gran objeto lo había lanzado un vecino que se había comprado un sofá nuevo y le daba pereza bajarlo, así que optó por tirarlo por la ventana. "Yo quiero ver qué pasa cuando cambie la nevera", bromea Dani Mateo al contemplar la escena.