María Gómez muestra en el plató de Zapeando la imagen más tierna del día: la reacción de una niña cuando conoció a sus hermanos gemelos. La pequeña estaba esperando en su casa a que llegaran los bebés con su madre del hospital. Primero le presentan a uno para acto seguido aparecer el otro.

La niña no da crédito al ver a los dos y no para de repetir sus nombres sin para. "Hi Callie, hi Jack", repite una y otra vez ante la risa de sus padres. Puedes ver el enternecedor momento en el vídeo principal de esta noticia.