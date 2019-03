Tamara Falcó y el lío con su árbol genealógico: "En el colegio no sabían muy bien cuál era mi padre"

DICE QUE VARGAS LLOSA ERA SU ESCRITOR FAVORITO

Tamara Falcó ha desvelado en la TVG como fue el comienzo del romance entre su madre y Mario Vargas Llosa: "Mario venía a cenar a casa y me di cuenta porque mi madre llegó como si fuera a hacer una alfombra roja". Además asegura que en el colegio no tenían muy claro quién era su padre: "El día del padre me daban tres cartulinas".