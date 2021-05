Paco Tous visita el plató de Zapeando para hablar del reencuentro de 'Los hombres de Paco', la exitosa serie que regresa con una nueva temporada tras 10 años de terminar la temporada. Nada más entrar en el programa, el conocido actor hace gala de su humor: "¿Qué queréis?, venga rapidito, ¿quién empieza?". Incluso, el actor le da un susto a Dani Mateo: "¿Quieres que te cuente el final?".

"Hostia, no me jodas", afirma el presentador a Paco Tous, que destaca que sería "un spoiler gordo": "Lo sé, lo he grabado". "Sería la hostia que fuera un sueño de Resines", bromea Dani Mateo. Pero, ¿cómo ha visto a sus compañeros tras diez años?, ¿están más mayores?, ¿aguantan menos las escenas?, ¿quién está peor? El actor habla de los detalles de la vuelta de la serie y el reencuentro con los actores en el vídeo principal de esta noticia.