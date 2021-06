Dani Mateo muestra en el plató de Zapeando la divertida visita de Josie a El Hormiguero.Y es que, como afirma el presentador, "el equipo de El Hormiguero empatizó con el de Zapeando al tener que lidiar" con Josie, un ser "incontrolable". Josie nunca se corta y con Pablo Motos no hizo una excepción. El experto en moda analizó el look elegido por el presentador de El Hormiguero para ir a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

"¿Por qué Sergio iba bien y yo mal?", pregunta Motos, pero que para Josie, "Sergio también iba mal". "Te engañaron vilmente", confiesa el experto en moda, que detalla al detalle todos los errores de Motos en su look: "Desgraciadamente con este chaqué pasas asco". Poca gente le ha metido al presentador tanta caña como Josie. Y es que el experto en moda continuó criticando el look de Pablo Motos: "Ese blanco nuclear con barba pelirroja". Puedes ver el surrealista momento en el que Josie no se corta ni un pelo con Pablo Motos en el vídeo principal de esta noticia.