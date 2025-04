Estos son los motivos por los que no deberías tomar café a esta hora del día, según una nutricionista: "¡Pero si es cuando más apetece!"

Hans Arús se ha tomado su primer café hoy a las 5:30h, una hora perfecta para ello. Sin embargo, hay otros momentos del día en los que no está indicado, y no solo porque te va a impedir pegar ojo.

Los colaboradores más cafeteros de Aruser@s acaban de descubrir que hay algo que llevan haciendo mal toda la vida: tomar café después de comer. Así lo explica la nutricionista @julia_farre_moya en este vídeo viral que Hans Arús lleva al programa. "Podemos tomar un máximo de dos o tres cafés al día", comienza hablando de la cantidad.

"Lo que quizá no sabías es que puede disminuir la absorción de algunos nutrientes como el hierro y el calcio y, además, aumenta la secreción de ácido del estómago, por lo que a algunas personas les puede producir ardor o reflujo", asegura la experta.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús está desolado. "Pero si cuando más apetece es después de la comida del mediodía, tras el postre", lamenta.

Angie Cárdenas, por su parte, se propone exponer los "falsos mitos de no tomar café a las 16h". "Ayer no lo hice para poder dormir del tirón y no he pegado ojo", asegura. "Pero seguro que te haces una analítica y vas mal de hierro y calcio", le recuerda Hans. "Lo único que yo tengo por las nubes es el colesterol", bromea ella.