Zapeando celebra el Día de San Valentín con su exitosa sección de 'Preguntas heavys', donde los espectadores preguntan a los zapeadores temas amorosos. Por ejemplo, ¿quién es más torpe ligando? Lorena Castell realiza en el plató un divertido ranking en presencia de sus compañeros que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Aquí hay grandes maestros del ligue, que yo los he visto, a más de uno le he visto aquí meter cuello", destaca la zapeadora ante la sorpresa de sus compañeros: "Sí, sí que os he visto ligando", insiste Lorena Castell, que afirma que Miki Nadal es "el mejor ligando": "Porque te viene con la bromita comiendo la oreja y no te la ves venir". Descubre en el vídeo principal de esta noticia el resto del ranking y la reacción de los zapeadores ante sus estrategias para ligar, según Lorena Castell.