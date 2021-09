Dani Mateo conecta a través de una videollamada en directo con Sofía Álvarez, la concursante de Pasapalabra que acaba de ganar el bote de 466.000 euros. El programa la felicita en directo después de haber protagonizado además uno de los momentos más épicos del programa presentado por Roberto Leal. ¿Qué fue lo primero que pensó al ganar el bote?

"No te lo terminas de creer del todo", destaca la mujer, que afirma que pensaba que por lo menos debería de llevar 100 programas para alcanzar el bote. En eso sí que estaba equivocada, y es que lo ha ganado con tan solo 65 programas. "No estaba segura, estaba muy cansada y no estaba segura ni de mi nombre", confiesa la ganadora. Puedes conocer más detalles de cómo lo vivió en el vídeo principal de esta noticia.

Así fue el histórico final con el bote de Sofía Álvarez

¿Puede ser este el mejor programa de Pasapalabra? Sofía Álvarez ha conseguido acertar la última letra del rosco de Pasapalabra y llevarse los 466.000 euros del bote tras empatar con 24 aciertos con su compañero. Así ha sido el emocionante momento en este vídeo.