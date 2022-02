"No quiero exagerar pero los próximos cinco minutos van a serlos más divertidos de vuestra vida". Con esta declaración de intenciones ha presentado Dani Mateo el ranking de lo que en Zapeando se han considerado las peores portadas de la historia de la música, carátulas de artistas que quizás en su día no fueron muy bien aconsejados a la hora de darse a conocer, presentar un álbum o sacar un single.

Uno de los ejemploes es el de 'The Faith Tones' con la canción de 'Jesus Uses Me', una carátula de 1964 que deja impresionados a los zapeadores por los espectaculares peinados de las artistas. También en este top entra Norberto de Freitas, con 'Trapalhadas do Balbino' en la que aparece el artista con "ojillos de estar mal, barbilla de chivo y la dentadura podrida". Pero en este ranking también hay participantes nacionales, como la peculiar portada de Camilo Sesto con 'Entre Amigos', donde parece que camina hacia atrás fundiéndose con los arbustos. Puedes ver todos los ejemplos de "portadas horribles" en el vídeo principal de esta noticia.