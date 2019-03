Salva Reina: "Dicen que se han fugado los cerebros... ¡Pues no se han ido todos!"

LOS INVENTOS DEL VERANO

Salva Reina no quería ser menos que cualquier otro colaborador y ha decidido crear su propia sección: 'Salva-dos por la pantalla': "Me la he jugado", cuenta el zapeador. Así, decide dedicar su estreno a los 'inventos' del verano: "Dicen que se han fugado los cerebros... ¡Pues no se han ido todos!", explica al mostrar la historia de José, que ha creado el 'Atrapes', un artilugio que sirve para atrapar insectos vivos que están al alcance del usuario...