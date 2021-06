Lorena Castell entrevista a través de una videollamada desde el plató de Zapeando a Hugáceo Crujiente, última expulsada de Drag Race. "Yo voy de payasa y no hago gracia", afirma la expulsada, que analiza los motivos que han llevado a su expulsión. Aunque señala que lo bordó en la pasarela, reconoce que el reto se le atascó. En su expulsión, Hugáceo Crujiente salió con un dardo a sus compañeras: "Que se le ocurra a una de estas una de mis ideas".

"No han hecho ningún esfuerzo por entenderme", lamenta Hugáceo Crujiente, que reflexiona lo que ha supuesto para ella participar en el programa: "He salido orgullosa de lo que he mostrado, el programa me ha dado otra perspectiva para entenderme a mí y el arte drag". Además, Hugáceo reivindica el Orgullo: "Para mí todos los días del año son el Orgullo".