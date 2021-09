Kandy García tiene 86 años, aunque ella prefiere decir que tiene "los años que le queden porque los demás ya los ha vivido". Cuando se jubiló decidió irse a recorrer el mundo con una mochila sobre el hombro y hoy ha hablado con los zapeadores desde Croacia.

En su entrevista con los colaboradores, ha asegurado que en Facebook tiene algunas críticas porque le reprochan que viaje con la pandemia, pero ella lo tiene muy claro: "Yo no puedo esperar a que el mundo esté mejor. Tengo que vivir cada momento y cada segundo. Disfrutar los años que me queden". Una reflexión que los zapeadores han aplaudido.

Además, ha confesado ue ella ya solo hace lo que le apetece y no hace sacrificios. "Si no me apetece andar, me quedo en casa. He llegado a un momento maravilloso, puedo hacer lo que quiera sin dar cuentas a nadie. Yo cada día hago lo que quiero sin sacrificios", ha añadido.