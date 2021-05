"Esto os va a flipar", destaca Valeria Ros al mostrar un llamativo vídeo grabado en un paso de peatones que seguro que a más de uno le resultará familiar. "Seguro que os habéis encontrado al típico coche que se queda en el paso de cebra cuando vas a cruzar", señala la zapeadora, que muestra la reacción viral de una joven para cruzar.

"Allí no se nadan con tonterías, si te pones en medio, los peatones se suben y te pisan el coche para pasar por el mismo sitios", destaca Valeria Ros, que resalta cómo el resto de peatones no pueden evitar reírse e, incluso, celebrar la reacción de la chica como venganza porque el coche no le deje pasar y le obligue, en principio, a rodearlo. "Solo un ruso cruza por encima del capó de un coche negro en Rusia", bromea Dani Mateo sobre este viral que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.