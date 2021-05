"Vamos a Murcia a por una dosis de la presentadora total de 'Quédate conmigo', ¡Kika Frutos!", destaca Valeria Ros, que muestra en este vídeo de Zapeando como la murciana tiene "zascas para todos sus compañeros".

"¿Quién está casado en la sala amigos?", pregunta la joven mientras recorre el plató vestida de blanco y destaca que ella no lo está: "¡Pero mirad qué bien me queda el blanco al melocotón". "¡Alberto, cásate conmigo!", pide a un compañero que tiene pareja, pero no solo eso, la presentadora también habla a otro compañero: "Te puedo sacar un pecho y te desmayas, eres muy joven para el melocotón". Una surrealista conversación de la presentadora en televisión que alucina a Dani Mateo.