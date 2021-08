Dani Mateo entrevista a través de una videollamada a Ana Molina, dermatóloga y profesora de la UAM, sobre la reciente polémica que han suscitado las declaraciones de varios famosos que afirman no ducharse de forma diaria. "No me lavo el cuerpo con jabón todos los días", ha afirmado la actriz Mila Kunis, que explcia que sí se lava axilas, pies y partes íntimas. Por su parte su marido, el actor Ashton Kutcher también ha confesado que se lava "las axilas y la entrepierna a diario y nada más, nunca".

Otros actores como Kristen Bell o Jake Gyllenhaal también se han manifestado en la misma líneas. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿es realmente necesario bañarse todos los días? "Un poco de razón sí que llevan", destaca Molina, que afirma que la piel está cubierta de una grasa natural que nos protege de infecciones y si nos lavamos en exceso la podemos dañar. Por eso, la experta afirma que "no es una cuestión de cantidad sino de calidad": "Hay que hacer duchas suaves y no sacarnos brillo". Pero, ¿cuánto es el tiempo perfecto entre una ducha y otras? Descubre las claves y los consejos de Ana Molina sobre cómo bañarse de manera adecuada en el vídeo principal de esta noticia.