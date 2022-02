Marta Torné enseña en Zapeando la polémica campaña realizada por una funeraria rusa que utiliza a modelos en ropa interior posando junto a los ataúdes. Las modelos posan en lencería como reclamo publicitario. Eso sí, para Lorena Castell "el ataúd es bastante tétrico".

Por su parte, ni Marta Torné ni Miki Nadal entienden el vídeo. "No es que me parezca mal ni bien, es que no lo entiendo", asegura la zapeadora. Puedes verlo y sacar tus propias conclusiones en el vídeo principal.