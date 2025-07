Ástrid Janer y Nacho García interpretan la escena del 'flechazo' de 'La encrucijada': "Ha sido el mejor momento de mi vida"

Esta noche Antena 3 emite nuevos episodios de 'La encrucijada' y su protagonista, Ástrid Janer, visita el plató de Zapeando para dar algunos detalles sobre la serie revelación de este verano.

"No van a dejar de pasar cosas y la gente no va a poder parar de verla", comenta la actriz, ante lo que Nacho García reacciona comentándole que "se nota que no puedes hacer spoilers".

La serie cuenta la historia de un hombre que, treinta años después, vuelve a la tierra que le vio nacer para vengarse de una poderosa familia, mientras se enamora de una de sus miembros (el papel que interpreta Ástrid).

Dani Mateo aprovecha para preguntar a la actriz cómo se interpreta ese primer encuentro entre los protagonistas, donde se tiene que percibir el flechazo, pero "aún no se puede ver mucho", y le pide interpretarlo con Nacho García.

Un momento de lo más divertido que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas y que, para el zapeador, ha sido "el mejor de mi vida".