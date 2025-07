Alberto Rey confiesa que le ha gustado 'Superman', aunque con un 'pero': "El perro es demencial, absurdo y feísimo"

Hoy se estrena la nueva versión de 'Superman', donde el director James Gunn tiene la misión de volver a convertir en un éxito a uno de los superhéroes más conocidos de la historia. Una película con cierta polémica porque a la extrema derecha norteamericana no le ha gustado que Superman sea un inmigrante sin papeles en Estados Unidos y la ha acusado de 'woke'.

Alberto Rey ya ha visto la cinta y asegura que no está nada politizada, porque "Superman siempre ha sido un inmigrante ilegal". De hecho, recuerda que los propios creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster, eran inmigrantes judíos y que la inmigración ha sido un tema siempre presente en sus cómics.

Alberto admite que la película le ha sorprendido: "Está mucho mejor de lo que me imaginaba porque no se toma nada en serio y está disparando ideas todo el rato". Sin embargo, opina que tiene un 'pero': "El perro es demencial, absurdo y feísimo", afirma Alberto, que asegura que, aunque "no hay nada que me guste más que un perro", en este caso "es espantoso".

El experto en cine señala que Gunn "lo ha dado todo a la espera de ver qué funciona y qué no para lo que va a hacer en las próximas películas". En este sentido, señala que los secundarios salen muy poco, pero "tienen un look y una frase que los hace muy atractivos como personajes". Entre ellos, el Linterna Verde de Nathan Fillion, cuya peluca "es la misma de Javier Bardem después de usarla para fregar con lejía".

Alberto también destaca de Superman que "vuelve a ser una película orgullosamente para chavales", por lo que le concede una puntuación de tres 'albertitos' y medio.