Lorena Castell enseña un vídeo en Zapeando que deja a los colaboradores del programa sin palabras. Es el tremendo salto que hace un tiburón blanco en Australia, justo delante de un barco lleno de turistas. Tras ver las imágenes, Dani Mateo comenta que "hay tiburones blancos en el Mediterráneo", algo que asusta a Lorena: "¿Dónde? Dímelo que no me baño".

La zapeadora, sorprendida por lo que se acaba de enterar, señala que no la inviten a "ningún yate" que no se tira. Lo que le faltaba a la colaboradora del programa es el último comentario de Dani Mateo: "Tenía un amigo que entró a trabajar en el puerto de Cádiz y no se volvió a bañar". Puedes verlo en el vídeo.