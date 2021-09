Dani Mateo presenta nada más arrancar a Zapeando a los zapeadores que le acompañan en la mesa este programa: a los habituales Miki Nadal, Quique Peinado y Lorena Castell se les une Thais Villas, que vuelve al plató tras todo el verano desaparecida.

"Thais, ¿qué tal el verano?", pregunta el presentador a su compañera, que se acuerda en pleno directo que al final no fue a ver a Dani Mateo a su casa. "Estuvimos al lado y no viniste", destaca Dani Mateo, que explica cómo pidió a su amiga que le fuera a visitar en verano: "Tampoco hace falta que me humilles delante de toda España". Pero, ¿por qué no quiso Thais Villas visitar a Dani Mateo en verano?, ¿no quería que les vieran juntos como piensa el presentador? Descubre su respuesta en el vídeo principal de esta noticia.