Jordi Cruz visita el plató de Zapeando para contar cómo asimiló la fama con el gran éxito que tuvo Art Attack, el histórico programa sobre manualidades infantiles. Además, el conocido presentador desvela las ventajas y los inconvenientes que esa gran fama ha tenido tanto en su vida personal como profesional. ¿Le ha venido bien ser un icono de programas infantiles?

Cruz desvela en el vídeo principal de esta noticia cómo estuvo a punto de ser presentador de Caiga Quién Caiga y, finalmente, no le cogieron por haber presentado Art Attack. "Tú has perdido mucho dinero, me estoy poniendo muy nervioso como catalán", destaca Dani Mateo al conocer estos detalles. Además, Jordi Cruz recuerda el día que Leticia Sabater le expulsó de su plató: "Se ve que dijo que estos niños no volviéramos a entrar jamás". Por último, el presentador charla sobre un tema que sorprende a Dani Mateo: "No toques ese tema, hostia lo pasé muy mal". Puedes ver la entrevista en el vídeo principal de esta noticia.