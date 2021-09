Para hablar de las curiosidades y dificultades de la vida deportiva de los que practican sumo, Zapeando ha contado con el escritor y comentarista deportivo Eduardo de Paz. Él es el autor del libro 'Sumo, la lucha de los dioses', uno de los mayores expertos en el deporte nacional japonés y explica que lo más duro es el tipo de vida que deben llevar estos deportistas.

"Yo no lo querría para nadie conocido. Cada vez están teniendo más problemas para encontrar a gente joven que quiera hacerlo", ha contado el periodista. Y es que, como apuntan, llevan "una vida casi feudal". Lo peor es que no tienen casi tiempo libre, se levantan a las cinco de la mañana y se dedican a su deporte hasta que se acuestan. Además, aunque no tienen prohibido el contacto con mujeres, sí tienen complicado conocer gente y no pueden casarse hasta que no llegan a un nivel determinado, de hecho es el entrenador el que les tiene quedar permiso para ello.

