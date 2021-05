Dani Mateo destaca las novedades de Love Island, "el programa donde las parejas se intercambian como los promos". Este jueves tenemos el reemparejamiento final y el último soltero en entrar, Adonis, "el isleño del aquí te pillo, aquí te empotro, según Lorena Castell, quiere terminar emparejado con La Cari. ¿Tendrá sentimientos por ella?

En este vídeo puedes ver la química que hay entre ellos. "A ver si sale todo bien y esta noche no duermo en el sofá otra vez", afirma Adonis a La Cari, que confiesa que le atrae físicamente, sobre todo su profunda mirada: "Le veo con mucho interés de conocerme, así que me voy a dejar querer un poquito". Pero, ¿qué ocurre con Moure, la pareja oficial de La Cari? El joven ha protagonizado una de las peores declaraciones de amor de la historia con Yaiza: "Cuando hemos hablado no me has saturado nada". El propio joven confiesa que no sabe ligar: "pierdo mi encanto hablando". Puedes ver el surrealista momento en el vídeo principal de esta noticia.