¿Alguna vez has tenido problemas con tu vecino? Algunas de estas discusiones terminan con soluciones un tanto curiosas, como la disputa que mantenían dos granjeros de Míchigan, en Estados Unidos, por los límites de su propiedad. Como no se ponían de acuerdo, uno de ellos ha levantado un muro con excrementos de vaca.

Lo que normalmente se usa como abono para agricultura ha terminado siendo una valla para que el otro vecino no entre en su propiedad, pero esto ha generado nuevas disputas con el resto de habitantes de la zona que no dejan de quejarse por el mal olor que desprende. Como el abono está en el terreno de uno de los granjeros, las autoridades no pueden hacer nada.

Otras historias de vecinos

Pero no todo son historias de broncas entre vecinos. Algunos se llevan bien y encima son generosos con todo aquel que pasa por su edificio. Es el caso de Rosa, que llevaba 20 años trabajando como limpiadora en el mismo edificio y el cariño que les había dado a todos sus vecinos le ha sido devuelto con este bonito gesto